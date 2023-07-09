Для тушения лесных пожаров в Калужской области закуплено 9 мотопомп
В пятницу, 7 июля, министерство природных ресурсов Калужской области сообщило, что закупило 9 мотопомп для тушения лесных пожаров.
Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Экология" и теперь стоит на вооружение Лесопожарной службы.
Специфика мотопомп в том, что они компактные и маневренные, обеспечивают высокий напор и подачу воды на большое. Их корпус защищен от высоких температур и огня.
Лесопожарная служба напоминает, увидел пожар? Звони 112!
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!