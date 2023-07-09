Для тушения лесных пожаров в Калужской области закуплено 9 мотопомп

В пятницу, 7 июля, министерство природных ресурсов Калужской области сообщило, что закупило 9 мотопомп для тушения лесных пожаров.

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Экология" и теперь стоит на вооружение Лесопожарной службы.

Специфика мотопомп в том, что они компактные и маневренные, обеспечивают высокий напор и подачу воды на большое. Их корпус защищен от высоких температур и огня.

Лесопожарная служба напоминает, увидел пожар? Звони 112!

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