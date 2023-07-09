В городском парке Калуги прошла пенная вечеринка
В воскресенье, 9 июля, в Городском парке культуры и отдыха прошла пенная вечеринка, об этом сообщает управление культуры города Калуги.
- Какое лето без пенной вечеринки? Нескончаемая радость, счастливые лица - именно такие эмоции сегодня наполнили Городской парк культуры и отдыха, - говорится в сообщении.
Мероприятие прошло в рамках программы "Лето в парке".
Ранее в парке на смотровой площадке уже прошел вечер электронной музыки, видео с мероприятия смотрите в нашем телеграм-канале.
Подробнее о программе читайте в официальной группе Парка культуры и отдыха Вконтакте.
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