В Калужской области семьи поздравили с праздником

В субботу, 8 июля, ЗАГС Калужской области рассказал о чествовании семей в Бабынинском районе.

В Бабынинском Доме культуры провели праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Поздравили супружескую пару, отметившую накануне золотой юбилей! Двум семьям вручили медали «За любовь и верность» и грамоты за вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

Лауреаты конкурса "Семья года - 2023" получили почетные грамоты, цветы и подарки.

- Поздравляем все семьи с праздником! - говорят в управлении. - Желаем любви и счастья.

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