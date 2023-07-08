Калужане в городском парке делали сувениры-неразлучки

В субботу, 8 июля, в Городском парке культуры и отдыха прошел семейный праздник «Искусство быть вместе». Об этом сообщили в администрации города.

Как рассказали в ведомстве, на центральной аллее прошли тематические интерактивы и мастер-классы. В них принимали участие семьи и влюбленные пары. Они делали своими руками сувениры-неразлучки. Калужане посвящали друг другу стихотворения с помощью специально созданного конструктора рифм и делали оригинальные совместные фотографии на нескольких фото-зонах.

- У главной сцены прошли массовые игры и конкурсы с призами для самых активных участников, - отметили в пресс-центре горуправы. - В рамках праздничного концерта «Поём семьёй» со своими любимыми песнями выступили талантливые калужские семьи, их также поддержали хореографические коллективы города.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.