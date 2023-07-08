Ветеринары Калужской области вакцинировали диких зверей от бешенства

В Калужской области специалисты госветслужбы разложили оральную вакцину против бешенства для диких животных на территории лесного фонда. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в региональном Комитете по ветеринарии.

- Вакцина безвредна для всех видов животных, - пояснили в ведомстве. - Если зверь съест более одной дозы препарата, осложнений не будет. Нужно отметить, что вакцина лечебными свойствами не обладает.

Ветеринары попросили, при обнаружении брикетов не брать их в руки и не скармливать домашним животным.

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