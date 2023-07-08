В Калужской области день начнется с ливней

В субботу, 8 июля, в Калужской области утро будет теплым, но день начнется с ливней, как говорят синоптики.

К обеду воздух прогреется до комфортных +22. Вчерашней жары не обещают. Облачно с прояснениями. Днем дожди прекратятся.

К ночи похолодает до +12.

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