Руководителя «Дирекции парков» признали виновным в гибели 13-летнего мальчика

В пятницу, 7 июля, прокуратура Калужской области сообщила, что руководитель «Дирекции парков» был осужден за халатность, повлекшую за собой смерть ребенка.

Директор организации нарушил нормы безопасности по содержанию нежилого объекта рядом с деревней Рождествено. Осужденный не обеспечил ограничение доступа к заброшке.

Впоследствии 10 сентября 2022 года двое детей проникли в помещение. Один из подростков несколько раз ударил по стене на втором этаже, в результате чего строительная конструкция рухнула.

13-летний ребенок погиб на месте, 15-летний мальчик получил множественные травмы средней тяжести.

Нарушителю назначили наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет и лишили права занимать должности на госслужбе на такой же срок.

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