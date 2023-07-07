В Калужской области будут судить гендиректора, который шесть месяцев не платил зарплату сотруднику

В пятницу, 7 июля, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты.

В Людиновскую прокуратуру обратился работник организации, занимающийся подбором персонала, и сообщил, что ему долгое время не выплачивали зарплату.

Проверка показала, что генеральный директор компании не выплатил сотруднику заработную плату с декабря 2022 года по май 2023 года, общая сумма составила более 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, расследование на контроле прокуратуры.

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