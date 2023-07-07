Калужского предпринимателя осудили за экономию на спортивных площадках
В Калужской области суд вынес приговор местному предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в пятницу, 7 июля, в прокуратуре.
Было установлено, что бизнесмен нарушил условия контракта при установке и монтировании спортивного оборудования в 10 районах области.
Размер ущерба превысил 6,5 миллиона рублей. Украденными деньгами подрядчик воспользовался в личных целях.
Шесть миллионов восемьсот тысяч рублей были компенсированы в бюджет региона.
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