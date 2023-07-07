В Калужской области чествовали супружеские пары

В пятницу, 7 июля, в Козельске прошло чествование юбиляров супружеской жизни, об этом сообщает ЗАГС Калужской области.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в парке «Три богатыря» сотрудники Козельского отдела ЗАГС чествовали супружеские пары, прожившие в браке 50 лет (золотая свадьба) и 35 лет (коралловая свадьба).

- Желаем любви и счастья! – говорится в сообщении.

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