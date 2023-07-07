В Калуге задержаны двое находившихся в федеральном розыске мужчин

В пятницу, 7 июля, УМВД России по городу Калуге сообщило о задержании двух человек, находящихся в федеральном возрасте.

Полиция, патрулируя улицы Калуги, остановила 24-летнего мужчину. Проверка его личности по базе данных показала, что он проживает в другом городе и находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ.

Кроме того, сотрудники ППС остановили 30-летнего мужчину, который тоже находился в федеральном розыске. Он должен был самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, но решил некуда не ехать.

Мужчины были переданы в соответствующие ведомства.

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