В Калуге подвал многоквартирного дома залило канализационными водами

В пятницу, 7 июля, прокуратура города Калуги сообщила о результатах проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома.

Жители дома 3-А по улице Московской в селе Росва пожаловались, что подвал их дома затопило канализационными сточными водами.

Проверка подтвердила факт затопления, канализационные воды затопили подвал на метр от уровня пола.

МБУ «СЖО», которая управляет домом, никаких мер к устранению аварии не принимала.

Руководителю МБУ «СЖО» внесено представление. После чего затопление было ликвидировано, права жителей дома восстановлены.

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