Директора фармпредприятия в Калужской области будут судить за недоплату в бюджет четырех миллионов рублей

В четверг, 6 июля, следственный комитет по Калужской области сообщил о завершении расследования дела о сокрытии средств в крупном размере.

Следствие считает, что с июля 2022 года по январь 2023 генеральный директор фармацевтического предприятия задолжала крупную сумму по налоговым платежам. Она рассчитывалась с кредиторами и дебеторами не через расчетные счета предприятия и так сокрыла деньги и имущество, за счет которых должны были закрываться недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. В результате в бюджет государства не поступило четыре миллиона рублей.

Пока шло следствие, обвиняемая полностью погасила сумму недоимки по налогам. Но дело направлено в суд.

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