Калужан приглашают на мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

7 июля в 12 часов в сквере Никитского храма в Калуге состоится мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщили в горуправе.

На празднике будут чествовать 4 супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет.

Также на торжестве будут присутствовать представители региона, города и калужской епархии.

Этот праздник стал традицией для калужан. Святые чудотворцы Петр и Феврония издавна почитаются в России как хранители семьи и брака.

- В 2012 году в Калуге был установлен памятник святым покровителям семьи – символ любви и верности, к которому за благословением на долгую и счастливую семейную жизнь приезжают молодожены и юбиляры семейной жизни, - отметили в городской управе.

Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению открыток и ромашек из бумаги и насладится тематическими танцевальными и музыкальными выступлениями.

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