Калужане сдали 13 литров крови в рамках акции «Путь донора»
Ранее мы сообщали о проведении в Калуге акции «Путь донора».
Желающих сдать кровь для нуждающихся пациентов принимала мобильная бригада специалистов Калужской областной станции переливания крови.
Участники заполняли личные данные в анкете, проходили обследование и после допуска приступали к сдаче, сообщили во вторник, 4 июля, в городской управе.
В этот день банк донорской крови пополнился более чем на 13 литров. Всего в акции приняло участие 29 калужан. Восемь из них сдавали кровь впервые.
- Взятая кровь проходит проверку по многим показателям. Плазма отправляется на карантин и только через полгода, после новой явки донора, новой сдачи крови и новой проверки, первая партия может быть задействована в медучреждениях, - отметили в горуправе.
После сдачи крови, тромбоцитов и плазмы донорам предоставляется справка для освобождения от работы и получения дополнительного дня отдыха.
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