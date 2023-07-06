Калужане сдали 13 литров крови в рамках акции «Путь донора»

Ранее мы сообщали о проведении в Калуге акции «Путь донора».

Желающих сдать кровь для нуждающихся пациентов принимала мобильная бригада специалистов Калужской областной станции переливания крови.



Участники заполняли личные данные в анкете, проходили обследование и после допуска приступали к сдаче, сообщили во вторник, 4 июля, в городской управе.

В этот день банк донорской крови пополнился более чем на 13 литров. Всего в акции приняло участие 29 калужан. Восемь из них сдавали кровь впервые.

- Взятая кровь проходит проверку по многим показателям. Плазма отправляется на карантин и только через полгода, после новой явки донора, новой сдачи крови и новой проверки, первая партия может быть задействована в медучреждениях, - отметили в горуправе.

После сдачи крови, тромбоцитов и плазмы донорам предоставляется справка для освобождения от работы и получения дополнительного дня отдыха.



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