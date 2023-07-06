Бабынинский картофель стал достижением российского картофелеводства

ООО «Аврора» славит Калужскую область своей продукцией.

Нашему региону есть чем гордиться, в том числе и предприятиями, которые своим упорным трудом прославляют родной край. Именно к таким труженикам земли Калужской относится агрокомплекс «Аврора» — ​передовик развития сельского хозяйства Бабынинского района.

Вкусный и красивый

Бабынинский картофель — ​вкусный, с красивой светло-­бежевой кожурой. Как аппетитно выглядит светло-­желтая мякоть отварного картофеля, когда на ней медленно тает кусочек сливочного масла! Этот подарок калужской земли — ​официально зарегистрированный сорт.

Картофель от ООО «Аврора» знают далеко за пределами Калужской области, любят в Москве и Петербурге, его закупают страны ближнего зарубежья.

Почти за 20 лет работы предприятие заслужило не только любовь потребителей — ​спрос на картофель неизменно высокий, но и уважение профессионалов — ​в 2022 году сорт внесен в государственный реестр селекционных достижений ФГБУ «Госсорткомиссия» и официально зарегистрирован.

Сорта зреют

— На 1 300 гектарах земли мы занимаемся мясным и молочным животноводством, растениеводством и, конечно, картофелеводством — ​под него выделена площадь 280 гектаров, — ​говорит генеральный директор ООО «Аврора» Балахан Сафаров. — ​Весенне-­полевые работы мы закончили в срок. Весна пришла вовремя, работа пошла хорошо. Это порадовало. Поля засеяли в срок. Нехватка влаги в почве, конечно, сначала заставила поволноваться. Но ситуация меняется, последние дни радуют: пошли дожди.

План по картофелю намечен, надеемся, все пойдет согласно ему. Ранние сорта картофеля, которые мы сажали в апреле, уже в середине-­конце июля можно будет поставлять нашим потребителям.

В этом году мы высадили новые сорта, например «Колетте», ну и, конечно, продолжаем растить наш «Бабынинский» — ​родной сорт на родной земле обязательно должен быть.

Партнерам и молодым специалистам

— Путей реализации нашей продукции несколько, конечно, сохраняется договоренность с сетью продуктовых магазинов, чтобы наш картофель был на столе каждого калужанина. Кооператив выкупил большую партию картофеля. Надеемся, что в дальнейшем с нами будут сотрудничать новые организации, которые станут на постоянной основе реализовывать картофель от «Авроры». Тогда мы сможем все свои силы направить на производство, —отмечает Сафаров.

ООО «Аврора» рада молодым специалистам, в которых видит будущее российского сельского хозяйства. Так, на встрече с выпускниками Тимирязевской академии Балахан Сафарович подчеркнул, что в его хозяйстве много направлений работы для разных специалистов. Здесь рады сотрудникам, которые с душой подходят к работе, и им, в свою очередь, готовы обеспечить наиболее комфортные условия труда.

Непрерывное развитие и честный, упорный труд ООО «Аврора» был неоднократно отмечен на разных уровнях. Так, недавно Балахан Сафарович получил почетную грамоту и медаль-­знак Брянской областной Думы за развитие агропромышленного комплекса Брянской области лично из рук губернатора Александра Васильевича Богомаза. Труд работников предприятия тоже отмечен грамотами, которые им вручал председатель профсоюза Калужской области.

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