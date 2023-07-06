Министр труда РФ объяснил, почему в Калужской области самая длинная рабочая неделя в стране
Как собощает в четверг, 6 июля, РБК со ссылкой на исследование сервиса FinExpertiza, в Калужской области с января по март этого года была зафиксирована самая длительная рабочая неделя. В среднем местные жители трудились 40 часов в неделю. Столько же люди работают только в Хакассии.
О причинах увеличения рабочей недели рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область. По его словам, предприятия с большими объемами заказов предлагают сотрудникам за дополнительную плату переходить на шестидневку.
- Могу предположить, что в отдельных субъектах России есть определенный дефицит в кадрах, - передает ТАСС слова министра. - Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю.
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