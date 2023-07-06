Жителю Калуги светит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством соседке
В четверг, 6 июля, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.
В полицию Калуги обратилась женщина, попросила привлечь к ответственности соседа, угрожавшего убить ее.
Предварительно, на кухне общежития женщина повздорила с соседом по блоку, 45-летним мужчиной.
Тот схватился за вилки и ножи и стал угрожать женщине убийством, направляясь в ее сторону. В какой-то момент мужчина выронил столовые приборы, после чего взял полку для посуды и ударил ею женщину.
На шум вышла жена мужчины и увела его в комнату, а потерпевшая обратилась в полицию.
Расследование продолжается, калужанину грозит до 2 лет лишения свободы.
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