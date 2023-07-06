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ВТБ Лизинг предлагает грузовую и спецтехнику FAW с субсидией на аванс в 200 тыс. рублей

Опубликовано: 06.07.2023 14:00 0 210
ВТБ Лизинг предлагает грузовую и спецтехнику FAW с субсидией на аванс в 200 тыс. рублей

ВТБ Лизинг совместно с ООО «ФАВ-Восточная Европа», дистрибьютором техники FAW в России, запустили субсидию на аванс в 200 тыс. рублей на грузовую и спецтехнику марки FAW. Предоставляемая субсидия может быть распределена на авансовые или лизинговые платежи и снизит общую стоимость договора лизинга для заказчика. Клиенты компании имеют возможность выбрать комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж, а также сэкономить до 40% за счет налоговых преференций (для юрлиц на ОСН).

По данным ВТБ Лизинг, FAW входит в топ-5 продаж в грузовом сегменте России и занимает 4 место, уступая Sitrak, Shacman, КАМАЗ и опережая HOWO. По итогам 5 месяцев 2023 года её доля выросла в три раза по сравнению с показателями прошлого года и составляет 10,6%.

Чаще всего технику FAW приобретают в Москве и Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области. Грузовая и спецтехника бренда востребована в дорожном, промышленном и гражданском строительстве, а также в сельском хозяйстве и карьерных разработках. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2022 году FAW заняла 5-е место в сегменте грузовой техники, вдвое нарастив продажи до 4,5 тыс. единиц.

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Опубликовано: 06.07.2023 14:00 0 210
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