Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10%

Опубликовано: 06.07.2023 12:25 0 154
ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10%

ВТБ по итогам  января-июня 2023 года оформил более 46,7 тысячи жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок составил около 275 млрд рублей, что на 13% превысило показатель за первое полугодие прошлого года и более чем в 1,6 раза – 2021 года. Сейчас на льготных условиях ВТБ проводит примерно каждую вторую ипотечную сделку.

Льготная ипотека по-прежнему пользуется популярностью у клиентов, приобретающих недвижимость на первичном рынке. В отличие от прошлого года, сегодня у заемщиков наиболее востребована «семейная ипотека», которую с января распространили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. По этой программе в январе-июне ВТБ проводил каждую вторую  сделку с господдержкой.

Всего «семейной ипотекой» в банке за первые шесть месяцев года воспользовались около 24,5 тыс. клиентов, получив на покупку недвижимости более 143 млрд рублей. На втором месте по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020». Средства в рамках этой программы получили в ВТБ 19,8 тысячи заемщиков, а общий объем сделок превысил 112,5 млрд рублей.

«Льготная потека по-прежнему выступает основным фактором развития рынка новостроек и главным инструментом поддержки клиентов,  приобретающих первичную недвижимость. При этом в первом полугодии мы увидели перераспределение спроса заемщиков на «семейную программу» с «льготной ипотеки для всех», ранее выступавшей драйвером выдач кредитов с господдержкой. Основная причина – модернизация программы в начале года: теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. ВТБ последовательно выступает за точечную поддержку населения, банк в том числе предлагал расширить «семейную ипотеку».  Сегодня мы видим позитивные результаты от «смягчения»  условий программы», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на сезон отпусков, в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. В результате выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России.

«Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, сейчас выступают широкий выбор объектов недвижимости, увеличение спроса на вторичную недвижимость и индивидуальное жилищное строительство, а также снижение цен на первичном рынке», – добавил Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам шести месяцев 2023 года жилищные кредиты в банке оформили более 110 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил свыше 550 млрд рублей,  на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года. 

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 06.07.2023 12:25 0 154
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
«Хочу сменить собачий корм»: как выбрать лучший
Чем отличается процедура банкротства физического лица в России, США и Европе
Если нет времени делать макияж

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru