Жуковский район глазами человека

Жить для людей и ради людей. Именно так можно сказать о районе, носящем имя Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Поэтому будет правильным, если о Жуковском районе расскажет человек, который живет для людей и ради людей

От домика — ​к комплексу

— «Калужский край — ​это же сердце России!» — ​писали нам родственники мужа, приглашая в гости, — ​вспоминает свою историю переезда в Жуковский район руководитель школьного мемориального музея Е.Р. Дашковой Галина Макарова — А мы приехали и остались насовсем. Здесь нас ждали, мы оказались очень нужными. Все мы, теперь живущие в Кременках, приехали когда-­то сюда строить Новый Мир, новую жизнь — ​так нам мечталось 30–40 лет назад…

С тех пор в стране изменилось очень многое. Многие идеалы канули в Лету, но прошлое никогда не исчезает бесследно. И Жуковскому району удалось не только сохранить, но и приумножить наследие своих дедов и прадедов.

— На память пришел 1987 год, когда впервые УС‑620 организовало в школе лагерь отдыха для детей, — ​продолжает свой рассказ Галина Николаевна. — ​И первую поездку с детьми мы планировали в Жуков, чтобы самим хоть немного познакомиться с районным центром и показать детям тот край, где всем нам предстоит жить, расти и трудиться…

Конечно, мы повели детей в маленький домик, где раньше располагался музей нашей общей гордости — ​маршала Георгия Константиновича Жукова. Мы ездили в Стрелковку, где я с гордостью и тихой грустью показала детям домик, в котором вырос великий человек. Уже много лет мы показываем детям огромный красавец-­музей имени великого Маршала Победы!

И, действительно, сегодня Музей имени Жукова — ​это не маленький домик, а целый музейный комплекс, в который приезжают со всей страны.

Он расположен в Жукове и является филиалом Музея Победы. В трех километрах от города находится деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года родился легендарный советский полководец, маршал Советского Союза, один из самых талантливых военачальников периода Великой Отечественной вой­ны, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

В настоящее время Музей Жукова — ​это современный музейный комплекс, в который помимо основного здания входят архитектурно-­скульптурная композиция «Родина Маршала Г. К. Жукова» и реконструированный родительский дом Жукова в деревне Стрелковка.

Здесь проводится огромное количество мероприятий и выставок. Работает детский лагерь «Лето побед в Жукове». Для гостей лагеря организован трансфер из Обнинска и населенных пунктов Жуковского района.

Однако это не единственный музей в районе, посвященный Великой Победе. Музей-­мемориал «Кременки» в одноименном городе также посвящен великому подвигу нашего народа, защитившего Москву в годы Великой Отечественной вой­ны.

Кременки — ​Троицкое — ​Бор — ​Екатериновка — ​Малеево — ​это святыни солдатской доблести. Именно с этого рубежа началось контрнаступление 49-й армии на Запад. Здесь погибло более 18 тысяч защитников нашей Родины. И в память о них 9 Мая 1967 года на живописном кременковском холме была сооружена стела. А 9 Мая 1975 года открыт музей.

За время существования в нем собрали коллекцию предметов, принадлежавших воинам 49‑й армии под командованием генерал-­лейтенанта И. Г. Захаркина и участникам партизанских отрядов, действовавших на территории Жуковского района в годы Великой Отечественной вой­ны: оружие, обмундирование, награды, фотографии, документы, фронтовые письма.

Среди экспонатов:

• письменное распоряжение командующего Западным фронтом Г.К. Жукова об обеспечении продовольствием 60-й стрелковой дивизии, защищавшей город Кременки;

• записная книжка политрука роты 60-й стрелковой дивизии Ф. Д. Барсукова;

• удостоверение военного корреспондента 49-й армии Б.Н. Ярославцева;

• обагренный кровью комсомольский билет рядового лыжного батальона особого назначения 49-й армии А. В. Зотова и многое другое.

В 2020 году к 75-летию Победы проведена масштабная реэкспозиция музея.

Во имя науки

С Жуковским районом связано не только знаменитое имя, и место сохраняется исторической памятью людей. Мировая наука знает немного имен ученых, творения которых в различных отраслях науки оказали такое значительное влияние, как это было с открытиями другого уроженца района.

Именно здесь, в деревне Акатово, родился и провел свое детство великий ученый, математик Пафнутий Львович Чебышев, известный далеко за пределами нашей страны.

Он родился в семье представителя старинного русского дворянского рода — ​Льва Павловича Чебышева, который участвовал в вой­не 1812 года и во взятии Парижа в 1814 году.

Уже в 30 лет ученый произвел фурор в научных кругах Европы своей работой «Об определении числа простых чисел, не превосходящих данной величины». В дальнейшем его имя гремело и в связи с работами над теорией вероятности, теорией приближения функций, в области матанализа и геометрии, прикладной математики и механики. Так что эпитет «величайший русский математик XIX века» наряду с Лобачевским он получил не зря.

Пафнутий Львович умер за письменным столом, при написании очередной научно работы.

Там же, где родился, он и погребен. Его тело лежит в храме Преображения Господня села Спас-­Прогнанье вместе с двумя братьями и родителями.

Там же находится основная общеобразовательная школа, которая носит имя великого ученого.

Каждую весну в день рождения Чебышева сюда приезжают студенты и ученые МГУ, РАН и многие другие математики и механики.

Имя великого ученого носит школа в деревне Машково Жуковского района. Здесь же расположен и музей Чебышева.

Дашкова

С особой теплотой Галина Макарова вспоминает еще одну знаменитость этих мест.

— Усадьба Троицкое, расположенная в живописнейшем уголке Жуковского района Калужской области, получила широкую известность благодаря имени ее владелицы, Екатерины Романовны Дашковой, видного государственного деятеля XVIII столетия, главы двух академий: директора Санкт-­Петербургской и президента Российской академии.

«Троицкое считалось одной из красивейших усадеб в Калужской губернии XVIII века», — ​читаем мы в письмах ирландских гостей княгини Дашковой, вложившей всю нерастраченную любовь, силы, средства, желание и стремление превратить эти милые сердцу места в райский уголок.

Через полтора года после свадьбы свекровь впервые привезла юную невестку сюда, в Троицкое, где воскликнула молодая княгиня: «Нет прекраснее места на земле, чем Троицкое…», так поразила ее красота этих мест!

Всю жизнь она старалась украшать эту землю: вместе с мужем они придумали и набросали рисунок дома и даже начали его строить, но достраивать пришлось ей одной, без мужа: он рано ушел из жизни.

В память о горячо любимом супруге Михаиле Ивановиче Дашкове, скончавшемся в 1764 году, своими силами и на свои средства она строит напротив дома большой каменный Храм Живоначальной Троицы, где завещала похоронить себя и где по сей день покоится прах знаменитой княгини.

Троицкое

В старинное село на реке Протве часто приезжают туристы. Но наибольший хозяйственный расцвет оно приобрело на рубеже XVIII и XIX веков, когда усадьба в селе принадлежала именно княгине Екатерине Дашковой.

Княгиня превратила ее в райский уголок, в одну из красивейших усадеб.

В Троицком были возведены большой господский дом, крепостной театр, плотина, мельница, манеж, больница. Были здесь и сад, и парк, и оранжереи, и теплицы, где выращивалось все вплоть до ананасов.

Перед главным домом располагался парадный двор, замыкавшийся изящными каменными воротами. Именно они ​наиболее запоминающаяся часть того, что сохранилось из ансамбля поместья.

Существует версия, что ворота — ​работа известного русского архитектора В.И. Баженова.

Любила княгиня строить и открывать новые деревни, куда переселяла молодые семьи. Документально известно, что одну из новыхх деревень она подарила своей ирландской подруге леди Гамильтон и назвала ее Гамильтоновкой.

Ныне ​это известные в народе Раденки, где осталось 2–3 дома.

Обширный усадебный комплекс до нашего времени, увы, дошел лишь фрагментарно. Утрачены важнейшие постройки центрального ядра.

Среди немногих сохранившихся особое внимание исследователей привлекает Троицкая церковь — ​не только как составная часть комплекса усадьбы и пример культовой архитектуры середины XVIII в., но и как мемориальный памятник, ставший мавзолеем-усыпальницей.

Память

— Историческая память народа — ​ одна из самых актуальных проблем нашего времени, — ​уверена Галина Макарова. — ​О знании истории своего края, своих корней, деяний прошлых поколений, их достижений и побед. Нельзя рвать нити, связующие эпохи, чтобы не рушить преемственность поколений. В наше время архивы, библиотеки и музеи являются основными хранителями исторической памяти, хотя и в другие времена никто ничего иного не придумал.

И с этой целью 28 марта 1998 года в Кременках при школе был открыт первый и единственный в мире мемориальный музей княгини Екатерины Романовны Дашковой. Здесь, в Кременках, свято хранят память о директоре двух академий не только в музее, но и в названии самого красивого бульвара — им. Е. Р. Дашковой, где гордо красуется мраморный портрет непокорной россиянки. Ее силуэт украшает герб и флаг нашего города.

Но еще задолго до открытия музея в честь 250-летия со дня рождения княгини Екатерины Дашковой в 1993 году была учреждена Калужская областная стипендия ее имени. Таким образом была отдана дань уважения княгине, прожившей в Калужской губернии в общей сложности около 20 лет.

Причем эта стипендия не просто дань памяти. Это еще и исполнение последней воли княгини.

В своем завещании Дашкова писала: «Знаки Ордена Святой Екатерины, возложенные на меня Великою Екатериною в самый день Ея возшествия на престол… Когда за оный кабинет (естественный кабинет, подаренный княгиней Московскому университету. — Прим. авт.) выдаст деньги, то оные в вечный капитал положить в сохранную казну, прибавя к оному из моих денег столько, чтоб оный капитал давал процентами положенное число денег на содержание вечно пенсионерку в институте Екатерининском… под именем княжны Дашковой».

Последняя воля великой россиянки выполняется только в Калужской области.

Идея учреждения этой стипендии на конкурсной основе принадлежит Валерию Сударенкову, занимавшему в 1990-е пост председателя Областного совета народных депутатов Калужской области, и была поддержана Александром Дерягиным, который стал первым губернатором региона.

Это дело продолжили и губернатор Анатолий Артамонов, и нынешний губернатор Владислав Шапша.

Жуковский район за свою славную историю пережил множество потрясений и преобразований. Но неизменным во все времена оставалось одно: талантливые люди мирового масштаба, которых родила или воспитала эта земля.

История премии

1993 год. Учреждены стипендии для калужанок, связавших свою жизнь с наукой.

1998 год, апрель. Е. Р. Дашковой присвоен титул «Почетный гражданин Калужской области».

2007 год, декабрь. Статус стипендии повышен до награды Калужской области.

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