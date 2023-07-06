Жуковский район глазами человека
Жить для людей и ради людей. Именно так можно сказать о районе, носящем имя Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Поэтому будет правильным, если о Жуковском районе расскажет человек, который живет для людей и ради людей
От домика — к комплексу
— «Калужский край — это же сердце России!» — писали нам родственники мужа, приглашая в гости, — вспоминает свою историю переезда в Жуковский район руководитель школьного мемориального музея Е.Р. Дашковой Галина Макарова — А мы приехали и остались насовсем. Здесь нас ждали, мы оказались очень нужными. Все мы, теперь живущие в Кременках, приехали когда-то сюда строить Новый Мир, новую жизнь — так нам мечталось 30–40 лет назад…
С тех пор в стране изменилось очень многое. Многие идеалы канули в Лету, но прошлое никогда не исчезает бесследно. И Жуковскому району удалось не только сохранить, но и приумножить наследие своих дедов и прадедов.
— На память пришел 1987 год, когда впервые УС‑620 организовало в школе лагерь отдыха для детей, — продолжает свой рассказ Галина Николаевна. — И первую поездку с детьми мы планировали в Жуков, чтобы самим хоть немного познакомиться с районным центром и показать детям тот край, где всем нам предстоит жить, расти и трудиться…
Конечно, мы повели детей в маленький домик, где раньше располагался музей нашей общей гордости — маршала Георгия Константиновича Жукова. Мы ездили в Стрелковку, где я с гордостью и тихой грустью показала детям домик, в котором вырос великий человек. Уже много лет мы показываем детям огромный красавец-музей имени великого Маршала Победы!
И, действительно, сегодня Музей имени Жукова — это не маленький домик, а целый музейный комплекс, в который приезжают со всей страны.
Он расположен в Жукове и является филиалом Музея Победы. В трех километрах от города находится деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года родился легендарный советский полководец, маршал Советского Союза, один из самых талантливых военачальников периода Великой Отечественной войны, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
В настоящее время Музей Жукова — это современный музейный комплекс, в который помимо основного здания входят архитектурно-скульптурная композиция «Родина Маршала Г. К. Жукова» и реконструированный родительский дом Жукова в деревне Стрелковка.
Здесь проводится огромное количество мероприятий и выставок. Работает детский лагерь «Лето побед в Жукове». Для гостей лагеря организован трансфер из Обнинска и населенных пунктов Жуковского района.
Однако это не единственный музей в районе, посвященный Великой Победе. Музей-мемориал «Кременки» в одноименном городе также посвящен великому подвигу нашего народа, защитившего Москву в годы Великой Отечественной войны.
Кременки — Троицкое — Бор — Екатериновка — Малеево — это святыни солдатской доблести. Именно с этого рубежа началось контрнаступление 49-й армии на Запад. Здесь погибло более 18 тысяч защитников нашей Родины. И в память о них 9 Мая 1967 года на живописном кременковском холме была сооружена стела. А 9 Мая 1975 года открыт музей.
За время существования в нем собрали коллекцию предметов, принадлежавших воинам 49‑й армии под командованием генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина и участникам партизанских отрядов, действовавших на территории Жуковского района в годы Великой Отечественной войны: оружие, обмундирование, награды, фотографии, документы, фронтовые письма.
Среди экспонатов:
• письменное распоряжение командующего Западным фронтом Г.К. Жукова об обеспечении продовольствием 60-й стрелковой дивизии, защищавшей город Кременки;
• записная книжка политрука роты 60-й стрелковой дивизии Ф. Д. Барсукова;
• удостоверение военного корреспондента 49-й армии Б.Н. Ярославцева;
• обагренный кровью комсомольский билет рядового лыжного батальона особого назначения 49-й армии А. В. Зотова и многое другое.
В 2020 году к 75-летию Победы проведена масштабная реэкспозиция музея.
Во имя науки
С Жуковским районом связано не только знаменитое имя, и место сохраняется исторической памятью людей. Мировая наука знает немного имен ученых, творения которых в различных отраслях науки оказали такое значительное влияние, как это было с открытиями другого уроженца района.
Именно здесь, в деревне Акатово, родился и провел свое детство великий ученый, математик Пафнутий Львович Чебышев, известный далеко за пределами нашей страны.
Он родился в семье представителя старинного русского дворянского рода — Льва Павловича Чебышева, который участвовал в войне 1812 года и во взятии Парижа в 1814 году.
Уже в 30 лет ученый произвел фурор в научных кругах Европы своей работой «Об определении числа простых чисел, не превосходящих данной величины». В дальнейшем его имя гремело и в связи с работами над теорией вероятности, теорией приближения функций, в области матанализа и геометрии, прикладной математики и механики. Так что эпитет «величайший русский математик XIX века» наряду с Лобачевским он получил не зря.
Пафнутий Львович умер за письменным столом, при написании очередной научно работы.
Там же, где родился, он и погребен. Его тело лежит в храме Преображения Господня села Спас-Прогнанье вместе с двумя братьями и родителями.
Там же находится основная общеобразовательная школа, которая носит имя великого ученого.
Каждую весну в день рождения Чебышева сюда приезжают студенты и ученые МГУ, РАН и многие другие математики и механики.
Имя великого ученого носит школа в деревне Машково Жуковского района. Здесь же расположен и музей Чебышева.
Дашкова
С особой теплотой Галина Макарова вспоминает еще одну знаменитость этих мест.
— Усадьба Троицкое, расположенная в живописнейшем уголке Жуковского района Калужской области, получила широкую известность благодаря имени ее владелицы, Екатерины Романовны Дашковой, видного государственного деятеля XVIII столетия, главы двух академий: директора Санкт-Петербургской и президента Российской академии.
«Троицкое считалось одной из красивейших усадеб в Калужской губернии XVIII века», — читаем мы в письмах ирландских гостей княгини Дашковой, вложившей всю нерастраченную любовь, силы, средства, желание и стремление превратить эти милые сердцу места в райский уголок.
Через полтора года после свадьбы свекровь впервые привезла юную невестку сюда, в Троицкое, где воскликнула молодая княгиня: «Нет прекраснее места на земле, чем Троицкое…», так поразила ее красота этих мест!
Всю жизнь она старалась украшать эту землю: вместе с мужем они придумали и набросали рисунок дома и даже начали его строить, но достраивать пришлось ей одной, без мужа: он рано ушел из жизни.
В память о горячо любимом супруге Михаиле Ивановиче Дашкове, скончавшемся в 1764 году, своими силами и на свои средства она строит напротив дома большой каменный Храм Живоначальной Троицы, где завещала похоронить себя и где по сей день покоится прах знаменитой княгини.
Троицкое
В старинное село на реке Протве часто приезжают туристы. Но наибольший хозяйственный расцвет оно приобрело на рубеже XVIII и XIX веков, когда усадьба в селе принадлежала именно княгине Екатерине Дашковой.
Княгиня превратила ее в райский уголок, в одну из красивейших усадеб.
В Троицком были возведены большой господский дом, крепостной театр, плотина, мельница, манеж, больница. Были здесь и сад, и парк, и оранжереи, и теплицы, где выращивалось все вплоть до ананасов.
Перед главным домом располагался парадный двор, замыкавшийся изящными каменными воротами. Именно они наиболее запоминающаяся часть того, что сохранилось из ансамбля поместья.
Существует версия, что ворота — работа известного русского архитектора В.И. Баженова.
Любила княгиня строить и открывать новые деревни, куда переселяла молодые семьи. Документально известно, что одну из новыхх деревень она подарила своей ирландской подруге леди Гамильтон и назвала ее Гамильтоновкой.
Ныне это известные в народе Раденки, где осталось 2–3 дома.
Обширный усадебный комплекс до нашего времени, увы, дошел лишь фрагментарно. Утрачены важнейшие постройки центрального ядра.
Среди немногих сохранившихся особое внимание исследователей привлекает Троицкая церковь — не только как составная часть комплекса усадьбы и пример культовой архитектуры середины XVIII в., но и как мемориальный памятник, ставший мавзолеем-усыпальницей.
Память
— Историческая память народа — одна из самых актуальных проблем нашего времени, — уверена Галина Макарова. — О знании истории своего края, своих корней, деяний прошлых поколений, их достижений и побед. Нельзя рвать нити, связующие эпохи, чтобы не рушить преемственность поколений. В наше время архивы, библиотеки и музеи являются основными хранителями исторической памяти, хотя и в другие времена никто ничего иного не придумал.
И с этой целью 28 марта 1998 года в Кременках при школе был открыт первый и единственный в мире мемориальный музей княгини Екатерины Романовны Дашковой. Здесь, в Кременках, свято хранят память о директоре двух академий не только в музее, но и в названии самого красивого бульвара — им. Е. Р. Дашковой, где гордо красуется мраморный портрет непокорной россиянки. Ее силуэт украшает герб и флаг нашего города.
Но еще задолго до открытия музея в честь 250-летия со дня рождения княгини Екатерины Дашковой в 1993 году была учреждена Калужская областная стипендия ее имени. Таким образом была отдана дань уважения княгине, прожившей в Калужской губернии в общей сложности около 20 лет.
Причем эта стипендия не просто дань памяти. Это еще и исполнение последней воли княгини.
В своем завещании Дашкова писала: «Знаки Ордена Святой Екатерины, возложенные на меня Великою Екатериною в самый день Ея возшествия на престол… Когда за оный кабинет (естественный кабинет, подаренный княгиней Московскому университету. — Прим. авт.) выдаст деньги, то оные в вечный капитал положить в сохранную казну, прибавя к оному из моих денег столько, чтоб оный капитал давал процентами положенное число денег на содержание вечно пенсионерку в институте Екатерининском… под именем княжны Дашковой».
Последняя воля великой россиянки выполняется только в Калужской области.
Идея учреждения этой стипендии на конкурсной основе принадлежит Валерию Сударенкову, занимавшему в 1990-е пост председателя Областного совета народных депутатов Калужской области, и была поддержана Александром Дерягиным, который стал первым губернатором региона.
Это дело продолжили и губернатор Анатолий Артамонов, и нынешний губернатор Владислав Шапша.
Жуковский район за свою славную историю пережил множество потрясений и преобразований. Но неизменным во все времена оставалось одно: талантливые люди мирового масштаба, которых родила или воспитала эта земля.
История премии
- 1993 год. Учреждены стипендии для калужанок, связавших свою жизнь с наукой.
- 1998 год, апрель. Е. Р. Дашковой присвоен титул «Почетный гражданин Калужской области».
- 2007 год, декабрь. Статус стипендии повышен до награды Калужской области.
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