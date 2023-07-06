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Ущерб из-за диверсии на Запорожкой АЭС для Калужской области будет минимальным

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 06.07.2023 10:19 0 137
Ущерб из-за диверсии на Запорожкой АЭС для Калужской области будет минимальным

Одной из главных тем, ныне обсуждаемых в стране и мире – подготовка диверсии на Запорожской АЭС. Вечером вторника, 4 июля, появилась информация, что украинское руководство запланировало ее в ночь на 5 июля.

Но, к счастью, обошлось. Однако угроза ее, по словам первых лиц государства все же сохраняется.

- Обстановка достаточно напряженная. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима, - сказал вчера, 5 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий ПЕСКОВ. - Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям.

Эта тема живо обсуждается и на обнинском форуме атомщиков.

В связи с этим мы попросили главного редактора обнинского новостного сайта об атомной энергетике «АтомИнфо»  Александра УВАРОВА спрогнозировать, чем аукнется Калужской области авария на ЗАЭС?

- Прежде всего, хочу обратить внимание, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стоят советские реакторы ВВЭР-1000. Это намного более живучая технология, чем фукусимские реакторы, - говорит Уваров в эксклюзивном комментарии нашему изданию. - Тяжелая авария на АЭС с подобными реакторами была в США в 1979 году, и её последствия были минимальными, организованная эвакуация не потребовалась даже для ближайшего городка. Буквально через несколько дней аварийный блок лично посетил президент США Джимми Картер. Он в молодости был ликвидатором ядерной аварии, в теме хорошо разбирался, и если бы была малейшая опасность, то он, конечно же, на аварийную АЭС не поехал.

Последствия гипотетической аварии на ЗАЭС моделируются сейчас в разных странах разными организациями, - продолжает Уваров. - Для нашей области выводы в целом оптимистичные. Нас либо не затронет вообще, либо (в худшем случае) активность пролетевших над территорией области радиоактивных элементов можно будет увидеть только с помощью точных приборов.

Но, конечно, хотелось бы, чтобы эти теоретические выкладки не пришлось проверять на практике. Будем надеяться, что в Киеве возобладает разум и диверсий на ЗАЭС не будет.

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 06.07.2023 10:19 0 137
Тэги: общество заэс
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