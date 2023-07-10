Рецепт современной медицины от «Клиники года»

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Недавно мы подвели итоги народного конкурса «Клиника года - 2023». Победителем в номинации «Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения» стала клиника «Астро» в Калуге. Мы заглянули туда на экскурсию и из первых уст узнали, как построена работа и почему медицинский центр пользуется такой популярностью среди калужан.

Итак, что мы выяснили.

«Астро» - клиника полного цикла. Здесь принимают врачи более двадцати направлений, есть своя лаборатория, операционный блок со стационаром, УЗИ, полный комплекс функциональной диагностики, современный цифровой рентген и маммография, физиотерапия. Оперативное лечение в «Астро» проводится с применением современных лапароскопических технологий. Срок восстановления после таких вмешательств минимален, при этом после выписки из стационара пациент продолжает наблюдаться у своего же доктора. Благодаря комплексному подходу у каждого врача есть максимально полная информация о пациенте. Он всегда может обсудить заболевание со смежными специалистами и провести необходимый комплекс обследований.

То же самое касается и анализов. В «Астро» есть собственная лаборатория, которая находится в Обнинске. Поэтому все анализы выполняются быстро. Взаимодействие с лабораторией важно и при ведении пациентов в стационаре после операций. При малейшем отклонении анализов от нормы специалисты своевременно принимают меры, чтобы не допустить серьёзных осложнений.

В работе лаборатории есть еще несколько важных моментов:

современные технологии биологического забора,

минимальное время доставки биоматериала в лабораторию,

автоматизированные системы учета и проведения исследований.

Например, при заборе крови в клинике используются специальные вакуумные системы. Благодаря им клеточные элементы не повреждаются при сдаче анализов. То есть клетки не ломаются и не рвутся, как было, когда кровь набирали шприцем и вытягивали под силой вакуума. Для каждого вида исследований предназначены специальные пробирки, которые имеют различное химическое наполнение (дополнительные вещества, которые позволяют материалу доехать до лаборатории). Конечно, чем меньше материал провёл в дороге и чем быстрее попал в лабораторию, тем лучше. В «Астро» время транспортировки минимальное.

Все лабораторные данные в клинике учитываются автоматически. Каждому биоматериалу присваивается неповторимый индивидуальный штрих-код. Им метится и направление, и пробирка. Перепутать анализы практически невозможно.

Исследования в лаборатории проводятся на автоматизированных системах. То есть человек не имеет отношения к оценке результатов. Если раньше основная часть анализов (например, мазок крови) отслеживалась врачом физически – то есть глазами, то сейчас их исследует анализатор. Он оценивает клетки и выдаёт результат. А врач уже проводит валидацию, то есть подтверждает пригодность анализа. Если он видит результаты с сильными отклонениями от нормы, то проводится визуальный контроль. Проба переделывается, врач выполняет повторную проверку и ставит свою подпись на результате исследований.

Еще одна принципиальная позиция клиники: врачи, расшифровывающие результаты любых исследований, находятся здесь же. Это касается таких важных исследований, как ЭГК, холтер, СМАД, рентген- и маммография, УЗИ, колоно- и гастроскопия. Во многих медицинских центрах сейчас распространен другой подход: когда результаты исследований оцениваются специалистами, которые физически расположены в другом городе. Это экономит бюджет клиники, но, как считают в «Астро», снижает качество услуг. Ведь лечащий врач и пациент теряют возможность обсудить с диагностами результаты исследований, уточнить важные моменты. Кроме того, клиники не могут гарантировать квалификацию удаленного специалиста, а для «Астро» это недопустимо.

Ведущие направления клиники – это гинекология, взрослая и детская хирургия, флебология, пластическая хирургия, отоларингология, травматология-ортопедия. По всем из них клиника работает комплексно: предоставляет диагностику, проводит консервативное, а при необходимости и оперативное лечение в собственном стационаре. После хирургического вмешательства врачи ведут пациента до полного выздоровления. Среди новых и очень перспективных направлений – настройка и проверка кардиостимуляторов, а также наблюдение пациентов с ними, в том числе с выездом на дом.

Третий год подряд клиника оказывает бесплатную оперативную помощь по полисам ОМС по колопроктологии, травматологии-ортопедии, флебологии, маммологии и гинекологии. За ней могут обратиться как жители Калужской области, так и других регионов.

Самым важным результатом своей работы в «Астро» считают довольных пациентов и тот факт, что даже в сложных внешнеполитических условиях последних лет клиника растет, привлекает новых высококвалифицированных врачей и обновляет оборудование.

г. Калуга, ул. Циолковского, 67/1

тел.: +7 (4842) 22-20-60

astromedkaluga.ru

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ООО «Современная медицина».

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