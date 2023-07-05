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Легкоатлеты из Калуги завоевали бронзу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2023 16:58 0 192
Легкоатлеты из Калуги завоевали бронзу

В среду, 5 июля, министерство спорта Калужской области сообщило, что калужские легкоатлеты завоевали бронзу на соревнованиях в Москве и Екатеринбурге.

В Москве прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Среди более 1000 спортсменов из 72 регионов воспитанник спортшколы «Юность» Демьян Коноплев выиграл бронзу в забеге на 800 метров.

В Екатеринбурге на первенстве страны среди юниоров и юниорок до 23 лет участвовали 940 спортсменов из 70 регионов страны. Калужанин Данил Ефимов из спортшколы олимпийского резерва «Темп» завоевал «бронзу» в беге на 400 метров с барьерами.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2023 16:58 0 192
Тэги: спорт
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