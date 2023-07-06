Жителей Калужской области порадует летняя погода

В четверг, 6 июля, в Калужской области будет солнечно и жарко.

Утром температура будет около +20, а вот днем солнце разогреет, температура повысится до +28.

Небо чистое, ветер до 6 метров в секунду.

Ночь обещают теплую, до +18 градусов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.