Жителей Калужской области порадует летняя погода
В четверг, 6 июля, в Калужской области будет солнечно и жарко.
Утром температура будет около +20, а вот днем солнце разогреет, температура повысится до +28.
Небо чистое, ветер до 6 метров в секунду.
Ночь обещают теплую, до +18 градусов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!