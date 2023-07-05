В Калужской области за полгода развелись 2 433 пары

В среду, 5 июля, ГАЗС Калужской области сообщил статистику по разводам в нашем регионе.

Так, за 1 полугодие 2023 года органами ЗАГС нашего региона зарегистрировано 2 433 акта о расторжении брака.

К сравнению, за 1 полугодие 2022 года таких актов было 2 615.

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