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Оружейник из Тарусы защитил дроны от глушилок и объявил о сборе средств на защиту от дронобоек

Софья Фирсова
Опубликовано: 05.07.2023 15:28 0 716
Оружейник из Тарусы защитил дроны от глушилок и объявил о сборе средств на защиту от дронобоек

Во вторник, 4 июля, оружейник Владислав Лобаев из Тарусы Калужской области в своем Телеграм-канале сообщил о сборе денег на средства защиты наших БПЛА от РЭБ противника.

Он начался после того, как была завершена разработка по защите восьми моделей дронов производителя DJI от кибер-атак и подмены координат. Разработка успешно прошла все испытания.

- На данный момент можем полностью защитить следующие модели: М2, М2_про, М2air, Mair2s, М3, М3Classic, М30Т, М300RTK, - говорит Лобаев. – Машинки теперь свободно взлетают, игнорируя любые потуги им это запретить! Именно так, и не иначе! Аппараты, подвергнутые данной «операции», при грамотном управлении защищены от практически любого спуфинга с подменой координат.

Более того, оператор может спокойно выбирать, в какой из восьми локаций он будет летать виртуально, меняя тем самым возможности техники и играя с нац/гео ограничениями. При этом выбор режимов полета выполняется оператором в полевых условиях без разборки машин и использования программаторов.

Полная инструкция по установке будет выдаваться пользователям, способным работать внутри дронов. Мы, как обычно, сдаем их заказчику «под ключ», «обезвреживая» и пульт.

Работаем, как всегда, с МО РФ, РГ, ФСБ (включая  погранцов), МВД, - сказал прославленный оружейник.

Как уточнил Лобаев, эта технология эксклюзивна в России, а следующая разработка направлена на изготовление новых прошивок для беспилотников.

- Одна из них по замыслу должна сдвигать частоты управления, защищая тем самым от антидрон-ружей, а вторая резко, кратно поднимать по команде оператора мощность управляющего сигнала, давая шанс вернуть машину в случае ее радиозахвата врагом, - рассказал Лобаев.

На данный момент для продолжения работ и доведения прототипов до стадии предсерийных (серийных), образцов требуются финансы, часть из которых мы можем покрыть своими резервами, а часть нет, - пишет Владислав Лобаев. - В связи с этим напоминаем о постоянном сборе. Если каждый из 100+ тысяч людей, читающих канал, отправит хотя бы по 500 рублей, это позволит закрыть все потребности в текущих расходах и завершить начатое, успешно его внедрив.

Реквизиты для тех, кто желает помочь

«Тинькофф»:
5536913949995639

СБП (быстрые платежи)
+79204371524 (тоже Тинькофф)

Сбер:
2202206330723672

Фонд Лобаева (Фонд развития оружейных технологий): 
ИНН - 4000000400
ОГРН - 1234000002521

или по счету фонда:
40703810922240000108 - Сбербанк.

Оплата возможна по QR-коду на фото 

Юридических лиц просят писать в телеграм «Фонда Лобаева»

Для справок по иным формам помощи, пожертвованиям или перечислениям в криптовалюте Лобаев просит обращаться в телеграм 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 05.07.2023 15:28 0 716
Тэги: общество
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