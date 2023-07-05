В первый месяц лета в Калужской области пропали 49 человек
В среду, 5 июля, поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику за июнь этого года.
Так, в первый месяц лета волонтеры:
- приняли 49 заявок на поиск пропавших людей;
- 32 человека найдены живыми;
- 6 человек найдены погибшими;
- 5 родных найдены;
- 1 человек – установлена личность.
— Поиски тех, кто не найден, продолжаются, – сообщают волонтеры. – Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких.
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