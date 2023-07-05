В первый месяц лета в Калужской области пропали 49 человек

В среду, 5 июля, поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику за июнь этого года.

Так, в первый месяц лета волонтеры:

- приняли 49 заявок на поиск пропавших людей;

- 32 человека найдены живыми;

- 6 человек найдены погибшими;

- 5 родных найдены;

- 1 человек – установлена личность.

— Поиски тех, кто не найден, продолжаются, – сообщают волонтеры. – Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких.

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