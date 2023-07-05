В Калужской области сгорел производственный цех

В среду, 5 июля, в Сухиничах произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 6 часов утра сообщили о пожаре на улице Окружной. Загорелся производственный цех. Люди не пострадали. Причину пожара предстоит выяснить.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 8 человек, 3 единицы техники, – уточнили в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

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