За задержку капремонта поликлиники Хлюстинской больницы в Калуге подрядчик оштрафован на 250 000 рублей
В среду, 5 июля, прокуратура Калуги сообщила о результатах проверки по факту нарушения сроков капитального ремонта городской поликлиники.
Капремонт поликлинического подразделения ГБУЗ КО «КГКБ №4 им. А.С.Хлюстина» стоимость свыше 10 миллионов рублей должны были закончить в октябре 2022 года, но позже срок продлили до ноября 2022 года.
Подрядчик нарушил срок окончания работ более чем на месяц, поэтому поликлиника была вынуждена принимать пациентов в другом помещении и нести дополнительные расходы на оплату коммунальных платежей.
Подрядчик привлечен к ответственности, оштрафован на 250 тысяч рублей.
Работы были выполнены полностью.
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