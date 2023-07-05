В Калужской области начальница судебных приставов попалась на взятке в 1 000 000 рублей

Во вторник, 4 июля, следственный комитет по Калужской области рассказал об уголовном деле о получении взятки в крупном размере сотрудником службы судебных приставов.

Следствие полагает, что группа из четырех человек сговорилась, чтобы похитить деньги московской фирмы.

Они принесли заместителю начальника Тарусского районного отделения судебных приставов поддельный исполнительный лист. На его основании пристав незаконно забрала более 5 600 000 рублей с расчетного счета организации. За что получила от одного из мошенников взятку в 1 000 000 рублей.

Идет расследование, доказательства собираются.

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