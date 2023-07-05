Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем образования Калужской области
Уважаемые жители региона!
От имени депутатов Законодательного Собрания примите искренние поздравления с Днем образования Калужской области и Днем ее официальных символов!
В современных границах регион образован 79 лет назад, но это лишь небольшая часть многовековой, славной истории Калужского края. Во многом ее выражают официальные символы – герб, флаг и гимн.
Сочетание динамичного экономического развития с заботой о сохранении исторического, культурного, духовного наследия создает здесь особые - комфортные и благоприятные условия для жизни людей.
Калужская земля славится своими православными святынями, памятниками архитектуры, уникальными музеями. Они являются точками притяжения для жителей и гостей региона.
Каждый из нас вносит свой вклад в процветание области. Труд калужан лежит в основе всех ее успехов. Неслучайно на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме отмечалось, что уже второй год подряд мы входим в ТОП-10 рейтинга инвестиционной привлекательности.
В нелегкое для страны время наши мужественные земляки с оружием в руках встали на защиту Родины, с честью выполняют боевые задачи спецоперации. Огромное количество жителей помогает им, собирая гуманитарные грузы. Низкий поклон всем, кто участвует в этой работе.
Дорогие калужане!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Калужской области
Геннадий Новосельцев.
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