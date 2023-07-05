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Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем образования Калужской области

Опубликовано: 05.07.2023 10:38 0 46
Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем образования Калужской области

Уважаемые жители региона!

От имени депутатов Законодательного Собрания примите искренние поздравления с Днем образования Калужской области и Днем ее официальных символов!

В современных границах регион образован 79 лет назад, но это лишь небольшая часть многовековой, славной истории Калужского края. Во многом ее выражают официальные символы – герб, флаг и гимн.

Сочетание динамичного экономического развития с заботой о сохранении исторического, культурного, духовного наследия создает здесь особые - комфортные и благоприятные условия для жизни людей.

Калужская земля славится своими православными святынями, памятниками архитектуры, уникальными музеями. Они являются точками притяжения для жителей и гостей региона.

Каждый из нас вносит свой вклад в процветание области. Труд калужан лежит в основе всех ее успехов. Неслучайно на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме отмечалось, что уже второй год подряд мы входим в ТОП-10 рейтинга инвестиционной привлекательности.

В нелегкое для страны время наши мужественные земляки с оружием в руках встали на защиту Родины, с честью выполняют боевые задачи спецоперации. Огромное количество жителей помогает им, собирая гуманитарные грузы. Низкий поклон всем, кто участвует в этой работе.

Дорогие калужане!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области

Геннадий Новосельцев.

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Опубликовано: 05.07.2023 10:38 0 46
Тэги: законодательное собрание
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