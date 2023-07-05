В Калужской области строится Дом социального обслуживания на 140 мест

Во вторник, 4 июля, в Министерстве труда и соцзащиты Калужской области сообщили о начале строительства Дома социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов в деревне Тешевичи Кировского района Калужской области. Здание будет рассчитано на 140 мест.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы и устройство строительного городка, ограждение стройплощадки, подъездных дорог и временного электроснабжения, срезка плодородного слоя земельного участка.

Закончить строительство планируют в декабре 2024 года.

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