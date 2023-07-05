В первый месяц лета из Калужской области на родину отправили 24 нелегальных мигранта
В среду, 5 июля, УФССП России по Калужской области сообщает о выдворении из Калужской области в первый месяц лета 24-х нелегалов.
Судебные приставы исполнили 24 решения суда о выдворении иностранцев: из Калужской области отправили на родину 15 граждан Таджикистана и 9 граждан Узбекистана, которые нелегально работали в нашей стране.
Их отправили на самолетах в свои государства. Въезд в Россию для них закрыт на 5 лет.
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