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Михаил Дмитриков поздравил ветеранов боевых действий

Опубликовано: 05.07.2023 10:10 0 215

В Калужской области прошла акция, посвященная Дню ветеранов боевых действий. В ее рамках, более двухсот участников и ветеранов вооруженных конфликтов, защищавших Отечество в разные годы, получили подарочные наборы и поздравления от областного депутата.

Михаил Дмитриков:

- В первую очередь, мы хотели отдать дань уважения бойцам, на чью долю выпали суровые жизненные испытания. Воинам, которые не жалея себя, своего здоровья  и жизни отстаивали и продолжают отстаивать интересы нашего государства на его территории и за его пределами. Мы должны оказать поддержку и обеспечить тыл нашим бойцам, которые сейчас находятся на передовой и не забывать про воинов - интернационалистов, выполнявших свой долг в боевых действиях против формирований вооружённой оппозиции в Афганистане и Чечне.

Не забывают в области и о солдатах и офицерах, которые принимают участие в Специальной военной операции. Депутатами областного парламента ведётся постоянная работа по сбору гуманитарной помощи. Парламентарии доставляют на передовую все необходимые на фронте вещи: средства личной гигиены, стройматериалы и современное оборудование.

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Опубликовано: 05.07.2023 10:10 0 215
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