В Калуге на улице Поле Свободы прорвало трубу

Во вторник, 4 июля, на улице Поле Свободы, дом 6, в Калуге прорвало трубу. Читатели прислали к нам в редакцию видео.

Жильцы ближайшего частного дома были крайне обеспокоены аварией.

- Утечку горячего водоснабжения устранили, хомут поставили, - рассказали нам в пресс-службе Калугатеплосеть.

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