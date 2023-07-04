В Калужской области рекультивируют полигон ТБО
Во вторник, 4 июля, правительство Калужской области сообщило о рекультивации мусорного полигона в Калужской области. Работы ведут в Юхновском районе в рамках нацпроекта «Экология».
Сейчас проводят технический этап: формируют тело свалки и производят отсыпку территории.
После восстановления земли вернут в хозяйственное пользование и облагородят зелёными насаждениями.
На месте бывшей свалки появится зеленая зона.
В этом году приступят и к восстановления жиздринского полигона ТБО.
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