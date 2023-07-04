Руководству детсада в Калуге, из которого сбежали дети, объявили строгий выговор
Ранее мы сообщали о том, что трое детей в Калуге пролезли под забором садика «Радуга».
Сбежавших нашли в течении 30 минут. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Городской голова областного центра Дмитрий Денисов на своей странице сообщил о том, что произошедшая ситуация халатность и безответственность со стороны руководства и сотрудников учреждения.
- Строгий выговор объявлен исполняющей обязанности заведующей детского сада и дежурному воспитателю, - отметил Денисов.
Также по этому поводу высказались в прокуратуре
- Прокуратура города незамедлительно выехала по данному факту, скоординировала работу правоохранительных органов, - говорит телеканалу «Ника ТВ» прокурор Калуги Алексей Василенко. - На месте сейчас работают все правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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