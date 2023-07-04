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Руководству детсада в Калуге, из которого сбежали дети, объявили строгий выговор

Софья Фирсова, Фото: Ника ТВ
Опубликовано: 04.07.2023 14:50 0 971
Руководству детсада в Калуге, из которого сбежали дети, объявили строгий выговор

Ранее мы сообщали о том, что трое детей в Калуге пролезли под забором садика «Радуга».

Сбежавших нашли в течении 30 минут. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Городской голова областного центра Дмитрий Денисов на своей странице сообщил о том, что произошедшая ситуация халатность и безответственность со стороны руководства и сотрудников учреждения.

- Строгий выговор объявлен исполняющей обязанности заведующей детского сада и дежурному воспитателю, - отметил Денисов.

Также по этому поводу высказались в прокуратуре

- Прокуратура города незамедлительно выехала по данному факту, скоординировала работу правоохранительных органов, - говорит телеканалу «Ника ТВ» прокурор Калуги Алексей Василенко. - На месте сейчас работают все правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Софья Фирсова, Фото: Ника ТВ
Опубликовано: 04.07.2023 14:50 0 971
Тэги: общество
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