Золотые медали вручили выпускникам Калужской области

Во вторник, 4 июля, выпускникам школ Калужской области вручили медали «За особые успехи в учении», об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Золотыми медалистами стали 389 молодых людей из 119 образовательных организаций нашей области.

Ребят поздравляли в торжественной обстановке, вручали награды.

Обращаясь ко вчерашним школьникам, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что они уже добились серьезных успехов в жизни – в учебе, в творчестве, в спорте. Но самое главное – школа подарила каждому друзей, общение с которыми запомнится на всю жизнь.

Без поддержки родителей и учителей, как отметил губернатор, добиться таких успехов было бы сложнее.

— Ничего не бойтесь, идите вперёд, набивайте шишки, - сказал губернатор медалистам. – Побеждайте во славу Калужской области!

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