В Калуге ищут убежавших из детского сада детей

Во вторник, 4 июля, прокуратура Калужской области сообщила, что из детского сада Калуги убежали трое детей.

Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту происшествия в детском саду «Радуга» в районе Московской площади.

Предварительно установлено, что сегодня в 11:30 в полицию сообщили, что из детского сада через проем в заборе сбежали три ребёнка в возрасте 6 и 4 лет.

На место выехал прокурор города Алексей Василенко, сейчас полиция патрулирует улицы, детей ищут.

В 12:45 прокуратура сообщила, что дети найдены.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.