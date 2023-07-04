В Калуге ищут убежавших из детского сада детей
Во вторник, 4 июля, прокуратура Калужской области сообщила, что из детского сада Калуги убежали трое детей.
Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту происшествия в детском саду «Радуга» в районе Московской площади.
Предварительно установлено, что сегодня в 11:30 в полицию сообщили, что из детского сада через проем в заборе сбежали три ребёнка в возрасте 6 и 4 лет.
На место выехал прокурор города Алексей Василенко, сейчас полиция патрулирует улицы, детей ищут.
В 12:45 прокуратура сообщила, что дети найдены.
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