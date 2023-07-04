Волонтер раздавал маленьким калужанам конфеты

Ранее мы рассказывали, как калужский общественный деятель Дмитрий Дягилев раздавал букеты цветов прохожим в Калуге, чтобы те порадовали своих мам.

В понедельник вечером, 3 июля, Дягилев опубликовал на своей странице новый пост. Мужчина в парке Юного зрителя раздавал маленьким калужанам Чупа-чупсы.

- Дети были с родителями, и они им разрешали подходить, - комментирует Дмитрий. - Они не боялись и были рады. Родители спрашивали: «В чём смысл акции?». Я отвечал: «Чтобы подарить радость детям».

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