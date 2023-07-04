В Калуге открылась межрегиональная фотовыставка

В среду, 3 июля, в Доме музыки открылась межрегиональная фотовыставка «Синергия», об этом рассказало управление культуры города Калуги.

Синергия 2023 – это фотовыставка калужских и смоленских авторов, объединение визуальных стилей и региональных культур. В центре здесь – художественная фотография, выполненная в различных визуальных техниках.

Участие в выставке приняли 19 авторов из Калужской области и 5 – из Смоленской.

Выставка работает до 9 июля по адресу: Кирова 6, Дом музыки

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