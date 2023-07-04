В Калужской области сгорел жилой дом

Во вторник, 4 июля, в Ульяновском районе Калужской области произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 01 час 20 минут в МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Сорокино, загорелся деревянный жилой дом.

В результате происшествия люди не пострадали. Причины пожара предстоит уточнить специалистам.

— К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 5 человек, 2 единицы техники, – уточняют в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

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