Руководитель калужского центра «Феникс» прокомментировала принятие закона, разрешающего отстреливать ворон и чаек

В понедельник, 3 июля, в сообществе центра помощи дикой фауне АНО «Мата-Мата» сообщили о принятии муниципальными депутатами в Ярославле закона, который разрешает отстреливать ворон и чаек.

Мы попросили прокомментировать данную новость главу калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» Веронику Матюшину.

Она считает, что принятие такого закона недопустимо. Матюшина процитировала Петра Первого: «Пусть говорят, чтобы глупость каждого была видна».

-Надеюсь, что местные экологи не допустят этой катастрофы. А этим «жирным котам» можно напомнить про китайских воробьев и европейских волков, -отметила руководитель центра.

Также она упомянула о том, что в уголовном кодексе существует статья за жестокое обращение с животными.

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