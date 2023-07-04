Синоптики обещают теплую погоду в Калужской области

Во вторник, 4 июля, в Калужской области будет тепло, так говорят синоптики.

Утром +20 и переменная облачность. Днем температура повысится, обещают +25 градусов тепла.

К вечеру облака разойдутся, будет солнечно. Ночью +17.

Ветер не больше 3 метров в секунду.

Наши предки верили, если в ээтот день липовый цветок положить в кошелек, то деньги не переведутся.

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