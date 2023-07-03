У фермера из Калужской области забрали технику за долг в 69,5 миллиона рублей

В понедельник, 3 июля, УФССП России по Калужской области сообщило об аресте 46 единиц спецтехники у фермера.

Глава одного из фермерских хозяйств Перемышльского района задолжал юрлицу из Москвы 69,5 миллиона рублей.

Добровольно мужчина погашать задолженность не спешил. В отношении него вынесли ряд ограничительных и запретительных мер, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме 5 миллионов рублей!

В рамках закона судебный пристав наложил арест на 46 единиц спецтехники, в том числе комбайнов, картофелесажалок, косилок, плугов, тракторов, прицепов, жатки, погрузчиков, культиваторов и многого другого.

Специалист оценит стоимость имущества, после чего техника будет продана, а средства направят на погашение задолженности.

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