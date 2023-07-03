В Калужской области сотрудникам платили премии, но заставляли делиться

В понедельник, 3 июля, УМВД России по Калужской области рассказало об итогах расследования по делу о мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями.

Две женщины с мая 2021 года по март 2022 года, используя служебное положение, издавали приказ о начислении премий сотрудникам.

После получения денег работники передавали часть фигуранткам, а те тратили из по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составила 669 500 рублей. Часть денег была изъята в ходе следствия.

Женщины под подпиской о невыезде. Уголовное дело направят в суд.

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