В Калужской области сотрудникам платили премии, но заставляли делиться
В понедельник, 3 июля, УМВД России по Калужской области рассказало об итогах расследования по делу о мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями.
Две женщины с мая 2021 года по март 2022 года, используя служебное положение, издавали приказ о начислении премий сотрудникам.
После получения денег работники передавали часть фигуранткам, а те тратили из по своему усмотрению.
Общая сумма ущерба составила 669 500 рублей. Часть денег была изъята в ходе следствия.
Женщины под подпиской о невыезде. Уголовное дело направят в суд.
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