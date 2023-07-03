316 раз с начала года жители Калужской области жаловались на поломанные детские площадки

В понедельник, 3 июля, ЦУР Калужской области опубликовал статистику жалоб на неисправные детские площадки.

Так, 316 раз с начала года жители Калужской области жаловались на поломанные площадки.

К примеру, жительница Калуги сообщила, что у них во дворе отсутствует игровой комплекс для детей. Оказалось, что его так и не вернули на место после окончания ремонта.

После обращения во дворе была установлена новая детская площадка.

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