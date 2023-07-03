Сотрудников ГИБДД Калужской области поздравляют с профессиональным праздником

В понедельник, 3 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

Губернатор напомнил историю, когда водитель высадил московских детей на обочине дороги. Тогда сотрудники ГИБДД Петр Чачуа и Александр Тюрин позаботились о детях, помогли всем благополучно вернуться домой.

Сотрудники ДПС пришли на помощь детям.

Их коллеги – Алексей Зюзин и Евгений Солдатов вовремя доставили в роддом женщину, у которой в дороге начались роды.

В январе, в самые морозы, экипаж ДПС – Артем Туманов и Евгений Сумкин помог семье с ребенком полутора лет, чья машина сломалась на трассе.

Сотрудники ГИБДД привезли их в ближайший пост ДПС, где семья согрелась и спокойно дождалась родственников.

— Сегодня День Госавтоинспекции России, – сказал Владислав Шапша. – Искренне поздравляю ветеранов и коллектив ГИБДД МВД по Калужской области с праздником. Спасибо за профессионализм, ответственность, внимательность к людям. За ваш вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Успехов и семейного благополучия!

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