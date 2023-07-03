В Калужской области насчитали 31 гнездо белых аистов
В воскресенье, 2 июля, орнитолог Юрий Галченков опубликовал на своей странице в социальной сети результаты наблюдения за гнездованием белых аистов.
Он проводил мониторинг в Мосальском, Спас-Деменском, Куйбышевском районах Калужской области.
По предварительным данным было обнаружено 31 гнездо, в которых аисты приступали к размножению.
Количество птенцов:
- 4 птенца в 2-х гнёздах (6 % случаев),
- 3 птенца в 18-х гнёздах (58 % случаев),
- 2 птенца в 7-х гнёздах (23 % случаев),
- 1 птенец в 2-х гнёздах (6 % случаев),
В двух гнездах - ни одного птенца.
- Успешность гнездования хорошая, но величина выводка невысокая, - рассказал Галченков.
Местные жители отметили необычное расположение гнезда на елке. По словам орнитолога, такое явление действительно является редкостью. Было обнаружено два таких гнезда в соседних деревнях. В обоих случаях они появились с помощью человека.
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