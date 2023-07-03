В Калужской области насчитали 31 гнездо белых аистов

В воскресенье, 2 июля, орнитолог Юрий Галченков опубликовал на своей странице в социальной сети результаты наблюдения за гнездованием белых аистов.

Он проводил мониторинг в Мосальском, Спас-Деменском, Куйбышевском районах Калужской области.

По предварительным данным было обнаружено 31 гнездо, в которых аисты приступали к размножению.

Количество птенцов:

- 4 птенца в 2-х гнёздах (6 % случаев),

- 3 птенца в 18-х гнёздах (58 % случаев),

- 2 птенца в 7-х гнёздах (23 % случаев),

- 1 птенец в 2-х гнёздах (6 % случаев),

В двух гнездах - ни одного птенца.

- Успешность гнездования хорошая, но величина выводка невысокая, - рассказал Галченков.

Местные жители отметили необычное расположение гнезда на елке. По словам орнитолога, такое явление действительно является редкостью. Было обнаружено два таких гнезда в соседних деревнях. В обоих случаях они появились с помощью человека.















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